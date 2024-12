Flinke vuurwerkvangst in Haarlemse woning: burgemeester legt dwangsom op

De vondst werd al op 15 november gedaan. In de berging lagen vijf dozen met mortierbommen. "Je moet er niet aan denken dat dit in een woonwijk afgaat", zegt de Haarlemse burgemeester Wienen. "Het is levensgevaarlijk."

Dwangsom

Ook al is het verboden om dit soort zwaar vuurwerk in huis te hebben, heeft de gemeente niet heel veel mogelijkheden om in te grijpen. Wel legt Wienen de bewoners een last onder dwangsom op. Dat betekent dat de bewoners een boete van 12.500 euro krijgen, als er opnieuw vuurwerk in de woning wordt aangetroffen.

Wet wapens en munitie

Wienen hoopt dat er snel zwaardere straffen komen op het bezit van illegaal vuurwerk. Justitieminister van Weel liet begin deze maand al weten dat hij dit soort zwaar vuurwerk onder de Wet wapens en munitie wil onderbrengen. Dat geeft de politie meer bevoegdheden om het vuurwerk op te sporen en maakt strengere straffen mogelijk.