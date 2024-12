Het jaar van 'buurtvader' Abi Patat: "Tot 2026 ben ik alleen Abi"

Abi Patat is al 28 jaar een begrip in Nieuw-West, in april dit jaar moest de patatfilosoof zijn zaak verlaten. Het pand is gesloopt. Er komt nieuwbouw voor in de plaats waar ook weer plek is voor de snackbar van Abi. Maar dat is pas in 2026. In de tussentijd hoopte Abi op een alternatieve locatie of een tijdelijke patatkar in de straat maar daar ging de gemeente niet mee akkoord. "Ik mis het heel erg. Nu doe ik drie dingen; fietsen, lopen en ouwehoeren. Ik ben nu alleen nog maar Abi niet meer Patat." Aldus Abi.

Documentaire

"Ik woon hier aan de overkant. De hele zomer ben ik in m'n tuinhuis geweest tijdens de sloop. Ik kon het niet aanzien. Maar nu hoor ik bam bam bam, meeste mensen haten dat geluid, ik vind het prachtig. het betekent: komt goed, komt goed, komt goed." Zegt Abi terwijl hij door het bouwhek aan de Jan Tooropstraat kijkt hoe de eerste palen de grond in gaan. Lang stil is hij niet. Elke minuut komt er wel iemand langs die hem begroet, naar hem toetert of hem omhelst.

"Je komt toch wel terug ouwe? Ja dat moet je wel doen, je lijmt de buurt aan elkaar." Zegt een leraar van een nabij gelegen school terwijl hij Abi's hand vastpakt. Het tijdelijk verdwijnen van de patatzaak doet veel met de buurt. Voor buurtbewoner en documentairemaker Janna Grosfeld genoeg reden om een documentaire te maken over het wel en wee van Abi. ''Eigenlijk komt iedereen naar de snackbar. Waar je ook vandaan komt, hoe oud je ook bent: iedereen eet hier een patatje. Het is dan ook niet alleen een snackbar, het is een soort buurthuis.'' Aldus Grosfeld.