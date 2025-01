Toonbeeld van wilskracht: Michael bezorgt dagelijks de krant, zonder armen en benen

Michael Ramp heeft een onvoorstelbaar jaar achter de rug. Op 31 december 2023 werd hij met spoed opgenomen in het ziekenhuis, waar artsen een dubbele longontsteking, een streptokokkenbacterie en bloedvergiftiging vaststelden. Het was kantje boord. "Ik had nog 5 procent kans om het te overleven. Het is dat ik als stratenmaker een sterk lichaam heb, anders was ik er niet meer geweest," vertelt hij.

Bijna dood

Michael balanceerde dagenlang op het randje van leven en dood. De bacterie richtte verwoestingen aan in zijn lichaam, waardoor vitale organen uitvielen. Om verdere verspreiding te voorkomen, moesten zowel zijn benen als zijn armen worden geamputeerd.

En dat alles terwijl Michael in een coma lag, maar liefst tweeënhalve maand. "Voor mij voelde het alsof ik een middagdutje deed. Ik had vuurwerk gehaald voordat ik ziek werd. Toen ik wakker werd, vroeg ik aan mijn vriendin wanneer we dat gingen afsteken. Toen vertelde ze dat het al maart was."