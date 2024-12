Wat is er aan de hand bij de moestuinvereniging? Zes brandstichtingen in één maand

Bang dat het niet stopt

Er is aangifte gedaan en de politie is langs geweest, maar die kan vooralsnog weinig met de informatie. Op basis van de aangifte wordt er wel een onderzoek gestart.

"Je kunt hier moeilijk continu een beveiliger neerzetten," zegt Jan. Daarom gaan de mannen nu zelf een camera ophangen om de situatie in de gaten te houden.

Ook is Salvage langsgekomen, een stichting die slachtoffers van brand helpt met de financiële afhandeling. "We zijn verzekerd voor inboedel en opstal, dus ik hoop dat we hier ook mee naar de verzekering kunnen. Het kost allemaal tijd en geld die je liever aan andere dingen besteedt", zegt Jan.

Met een gespannen gezicht steekt Jan een sigaret op. "Ik rook bijna nooit, maar nu moet ik even een peukie." Terwijl hij naar het huisje kijkt, spreekt hij zijn zorgen uit. "Waar ik bang voor ben, is dat het hier niet bij stopt. Dat hij doorgaat tot het echt in de hens staat, en ik weet niet of er dan nog genoeg energie in de groep zit om alles weer op te bouwen", zegt Jan.