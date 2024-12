19-jarige verdachte explosie Purmerend blijft vast, andere verdachte op vrije voeten

Enkele dagen na de aanslag met een brandbom op een woning in de Maasstraat in Purmerend heeft de politie twee mannen aangehouden. Een van hen, een 19-jarige Purmerender, wordt gezien als de hoofdverdachte en blijft voorlopig vastzitten. De andere verdachte, een 20-jarige man uit Purmerend die werd verdacht van het voorbereiden van een wraakactie, is na onderzoek door de politie weer vrijgelaten.

De explosie heeft diepe sporen nagelaten in de buurt. Een 16-jarige jongen, die in het getroffen huis woonde, liep ernstige brandwonden op. Daarnaast zijn bewoners van vier andere woningen dakloos geraakt door de brand die na de explosie uitbrak.