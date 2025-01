Uit huis gezet én verbod om naar de pers te gaan na protestactie: "Dit is gewoon chantage"

Kees en Pia schreven zich in 1998 in voor een standplaats op een kamp in Alkmaar, maar een plek was er niet. Ondanks dat de woonwagencultuur sinds 2014 op de lijst van beschermd immaterieel erfgoed staat, kwam er pas in 2022 - na verschillende protestacties - in Alkmaar nieuw beleid voor extra standplaatsen binnen drie jaar.

Hoewel ze dus jarenlang stonden ingeschreven en ook minstens zo lang in Alkmaar wonen, komt het stel niet in aanmerking voor een van de nieuwe plekken. Ze zijn geen geboren Alkmaarders en hebben ook geen directe familiebanden op een van de bestaande kampen.

Onderzoek naar woonfraude

Voor Kees en Pia ging de strijd tegen het beleid dan ook door. Met een paar campers demonstreerden ze op een industrieterrein in Oudorp, waar ze ook regelmatig sliepen. Twee jaar lang liet de gemeente dat toe.

Tot het stel in oktober een uitnodiging krijgt van Kennemer Wonen. Er blijkt onderzoek te zijn gedaan naar het gebruik van hun woning. Uit metingen van de waterstanden, gesprekken met buren en verhalen in de media is geconstateerd dat er woonfraude wordt gepleegd, omdat het huurhuis niet hun hoofdverblijf is.

Niet met de pers praten

Tijdens dat gesprek, waar ook iemand van de gemeente bij is, horen ze dat ze hoe dan ook hun huis uit moeten. Pia neemt dat gesprek op, maar mag er niet mee naar de pers, is te horen in de opname:

'Neemt u dit op? Nee, dit gesprek is niet om mee naar de krant te gaan. Kennemer wonen geeft geen toestemming om dit gesprek in de krant te zetten.' 'Kunnen we afspreken dat dit een privégesprek is', vraagt ook de gemeente aan Pia, die na een korte aarzeling akkoord gaat.

Tekst gaat verder na foto.