School deels onbruikbaar na grote brand: "Buiten zie je kindjes huilen"

Buiten komen er af en toe wat kinderen kijken met hun ouders. "Dit is heel droevig om te zien. Onze juf kwam net al langs om te vertellen hoe het met onze klas gaat. Ze gaan kijken waar we na de vakantie les kunnen krijgen. Daar krijgen we nog een brief over."

"Het is gewoon heel verdrietig. Buiten zie je kindjes huilen, ouders die verslagen zijn en collega's die van slag zijn. We hebben net twee weken geleden de brand gehad bij de Zwerm in Sint Maarten. Die school stond al leeg maar toen leefden we mee met onze collega's daar, Nu zijn wij het zelf", zegt Spaansen.

School is een veilig thuis

"Het is voor kinderen echt een shock. Een school moet een veilige plek zijn. Dat is waar het voor staat en als het dan in de brand staat dan staat dat op zijn grondvesten te schudden. Dan is er gewoon veel verdriet", vult Saskia Zuidema van de BSO aan.

