Bijzonder in 2024: wanneer komt er een einde aan de crisis bij Ajax?

NH Sport zoekt In mei twee Ajax-kenners op: Menno Pot en Menno de Galan en legt ze vier stellingen voor. Hoe kijken zij tegen de situatie aan. "Ik denk dat Ajax de komende vijf jaar geen prijs pakt", zegt De Galan stellig. Pot is het daar faliekant mee oneens, al is de crisis in zijn ogen nog niet bezworen. "Het sein brand meester is nog niet gegeven."

New kid Farioli

Met de onbekende Italiaanse trainer Francesco Farioli als opvolger van Van 't Schip moet Ajax het immense gat met PSV zien te dichten. Geld voor serieuze aankopen is er niet. Het mislopen van de Champions League slaat immers een gapend gat in de Amsterdamse begroting.

