Van Bad Riche tot Bernie's Beachclub: verwoeste strandtent roept herinneringen op

Wat ooit een symbool van luxe en glamour was, werd daarna verwaarloosd en ligt nu in puin. Bernie's Beachclub in Zandvoort dat zondagmiddag door een brand werd verwoest, roept nostalgische herinneringen op bij oudere inwoners, maar ook vragen over de toekomst. Terwijl de politie vier tieners heeft aangehouden, hopen bewoners op een nieuwe bestemming die recht doet aan de rijke geschiedenis van de locatie.