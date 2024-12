Sportpark Ookmeer in Nieuw-West moet aantrekkelijker worden en gaat op de schop

De gemeente hoopt dat het sportpark met een nieuwe inrichting ook aantrekkelijk wordt voor buurtbewoners die geen lid zijn van een sportvereniging.

Want daar schort het nu nog aan, zegt wethouder Sofyan Mbarki (Sport). Ookmeer is qua oppervlakte één van de grootste sportparken van Nederland, maar op dit moment komen er alleen mensen als ze een training hebben of een wedstrijd kunnen spelen.

Sportpark Ookmeer werd in 1956 aangelegd. Het is de thuisbasis van meerdere voetbalclubs en honkbalclub Pirates. Ook staat er een atletiekveld en wordt er onder meer getennist, gehandbald en gevolleybald.

Pumptrack en padelbaan

Volgens de plannen moet Ookmeer in de toekomst meer een park worden dan de lappendeken van sportclubs die het nu is. Daarmee moet het gebied dus ook aantrekkelijker worden voor buurtbewoners, zo meldt de gemeente in een persbericht. Ook komen er kleine voetbalveldjes, een speeltuin, padelbanen (openbaar en 'in verenigingsvorm') en een pumptrack, een soort kruising tussen een BMX-baan en een skatepark.