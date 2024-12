Bijzonder in 2024: oud-profs happy in de kelderklasse van het amateurvoetbal

In de eerste helft van 2024 reisde hij nog met de spelersbus van Almere City FC naar de Arena en het Philips-stadion, al maakt hij nauwelijks nog minuten in het elftal van trainer Alex Pastoor. In de zomer hangt de 35-jarige Danny Post zijn voetbalschoenen aan de wilgen. Na een profcarrière die begon bij HFC Haarlem en hem via FC Groningen, SC Cambuur, FC Dordrecht, VVV-Venlo naar Almere City FC bracht, is het klaar.

Maar helemaal stoppen, doet Post ook weer niet. Hij besluit bij de amateurs van KSV in Heerhugowaard te gaan voetballen. We spreken hem op de dag dat hij tegen Alcmaria Victrix voetbalt. In dat elftal speelt de 37-jarige Bart van Hintum. Zijn CV? TOP Oss, FC Dordrecht, PEC Zwolle, Gaziantepspor, Heracles Almelo, FC Groningen, PEC Zwolle en ADO Den Haag.