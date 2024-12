Larense familie won dit jaar half miljoen, maar was niet thuis: zo liep het met ze af

Maar vanuit hun verblijf in Zeeland zagen ze Gerschtanowitz live op televisie voor hun dichte voordeur staan. Gelukkig konden ze het bedrag later nog innen. "Het was echt een heel rare achtbaan in twaalf uur tijd", vertelde Elwin in maart aan NH.

Gezondheid belangrijker dan loterijwinst

"Het kan dus echt. Je kan echt zo'n prijs winnen. Dat hadden we daarvoor niet voor mogelijk gehouden, want wij kennen niemand die zo'n prijs ooit heeft gewonnen", blikt Elwin negen maanden later terug. "Van tijd tot tijd schiet het je weer te binnen. Dat je denkt: 'Dat was wat, zeg'."

Maar de prijs was ook onderdeel van een bijzondere samenkomst van omstandigheden voor de familie De Valk. Elwin was ernstig ziek. "Vlak voor de prijs heb ik mijn behandeling en herstel gehad. Als je dan wint, realiseer je je ook gelijk hoe belangrijk gezondheid is."

Familie laten meedelen met geluk

Daarom wordt het bedrag op een mooie manier uitgegeven. "Onze kinderen en broers en zussen hebben we laten meedelen met dit geluk. Mijn vrouw en ik zijn allebei jarig in mei en op dat feest hebben gezegd dat we een deel van het bedrag met hun gaan delen."

Daarnaast had het gezin altijd al de wens om een grote reis te maken en die kan er dankzij de prijs nu eindelijk komen. En met die reis is voor de hele familie de cirkel weer rond. "Het moet nog gepland worden, maar we gaan met z'n allen naar Nieuw-Zeeland."

"Als laatste hebben we van deze periode ook geleerd hoe belangrijk gezondheid en geluk is, dus hebben we ook geregeld dat ik met vervroegd pensioen kan."

En de cheque zelf? Die hangt inmiddels in de studeerkamer van Elwin en Inge.