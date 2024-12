NH-panel wil een vuurwerkverbod, maar dat is niet de grootste zorg

"Illegaal vuurwerk is het grootste probleem", bevestigt David Howes Smith, woordvoerder van de korpsleiding van de politie. "Eén Cobra heeft de kracht van een handgranaat." Hij benadrukt dat explosieven steeds vaker worden gebruikt bij aanslagen. "Vorig jaar gebeurde dat in Nederland 901 keer. Nu staat de teller al op 1.100."

Ook bij slachtoffers is het beeld zorgwekkend: hoe ernstiger het letsel, hoe groter de kans dat illegaal vuurwerk de oorzaak is. Van de 365 slachtoffers die zich afgelopen jaarwisseling meldden bij de spoedeisende hulp (SEH), liep de grootste groep (29%) verwondingen op door zwaar illegaal vuurwerk. Meer dan de helft van alle slachtoffers was jonger dan 20 jaar. In Haarlem kwam vorig jaar zelfs een 19-jarige man om het leven door vuurwerk.

Vuurwerk onder je bed bewaren: 'kan huizenblok wegvagen'

Illegaal vuurwerk is via social media vaak gemakkelijk verkrijgbaar of wordt vanuit het buitenland – waar het soms legaal is – rechtstreeks aan huis bezorgd. Dat brengt grote risico's met zich mee, waarschuwt Howes Smith. "Het wordt vaak thuis opgeslagen, midden in woonwijken. Jongeren die cobra's of vergelijkbare explosieven onder hun bed bewaren. Daar kan je hele huizenblokken mee wegvagen als die afgaan."

Bovendien valt het de politie ook op dat dit vuurwerk vaak wordt gebruikt om hulpverleners mee te bekogelen. Dat gebeurde de laatste jaarwisseling onder andere in Amsterdam-Oost, waar de ME door een groep jongeren werd aangevallen. Maar ook in bijvoorbeeld Ursem, toen de politie ingreep nadat jongeren vernielingen hadden aangericht en niet weg wilden gaan. "Dat leidt tot fysieke, maar ook vaak mentale schade."

Zorgen politie om steeds zwaarder vuurwerk

Reden genoeg voor de politie om uitgebreid aandacht te vragen voor zwaar vuurwerk. "Het is een middel geworden dat steeds meer gebruikt wordt voor criminele doeleinden en met name de zwaarte van het vuurwerk en het ondeskundig gebruik daarvan baart ons grote zorgen", zei Jack Sijm, vuurwerkdeskundige bij de politie, daarover tegen het opsporingsprogramma Bureau NH.

Tekst gaat verder onder de video over zwaar vuurwerk.