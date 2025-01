Egmond Halve Marathon door de jaren heen: dit zijn de mooiste plaatjes

De eerste editie van de Egmond Halve Marathon werd gehouden op 11 maart 1973. In die tijd was de loop een van de eerste evenementen die over zo'n afstand werd gehouden. Desondanks was het deelnemersaantal met 1100 voor die tijd gigantisch. De eerste winnaar bij de mannen was Joop Smit, bij de vrouwen was dat Plonie Scheringa.