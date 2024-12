Meer dan 800 lachgasflessen en 85.000 ballonnen gevonden in Amstelveense garagebox

Dat laat de politie Amstelveen weten op Facebook. Een omwonende had de wijkagent van het gebied in vertrouwen genomen. Hij of zij maakte zich zorgen, omdat sinds november een paar keer een grote vrachtwagen bij de garagebox was gestopt. Daaruit werden pallets met bruine dozen geladen.

De politie dacht gezien de tijd van het jaar in eerste instantie dat het om een illegale vuurwerkopslag ging en besloot de garagebox donderdagmiddag binnen te vallen. Toen agenten de dozen openden, bleken daar lachgasflessen in te zitten.

"Na onderzoek hebben wij in totaal 864 volle lachgasflessen en 85.000 ballonnen in beslag genomen. In de flessen zat een totale inhoud van 1641 kilo lachgas. Bij zulke hoeveelheden moet er speciaal vervoer komen om dit veilig over te brengen", schrijft de politie.

'Hartstikke gevaarlijk'

Naar aanleiding van de vondst is vrijdag een 22-jarige Zaandammer aangehouden. Zijn woning is doorzocht, maar daar vond de politie niets. Hij blijft voorlopig vastzitten.

Een woordvoerder van de politie benadrukt hoe gevaarlijk het is om lachgas in grote hoeveelheden op te slaan in een woonwijk. "Lachgas is een oxiderend gas en dat betekent dat het brand kan veroorzaken en verbranding van brandbare stoffen kan versterken. Het kan dus hartstikke gevaarlijk zijn als een grote hoeveelheid flessen vlam vat."