Bijzonder in 2024: ineens stopt ijskoningin Irene Schouten ermee

Na de eerste schok komt er een stroom van reacties op gang. Tranen vloeien, maar er is ook begrip dat de schaatsster voor een ander pad buiten de topsport kiest. Schouten (31) heeft in vijftien jaar tijd een enorme prijzenkast gevuld en is een BN'er geworden. Dat was in 2013 wel anders toen NH Sport bij haar in de auto stapte. De toen 21-jarige Schouten ging op weg naar een marathon in Den Haag.

Tekst gaat verder onder de video.