Spits Koen Blommestijn niet langer voetballer bij FC Volendam

Blommestijn speelt sinds 2020 bij FC Volendam en maakte tussentijds een uitstapje naar Telstar en naar Quick Boys. In het seizoen 2021-2022 was hij het meest succesvol. Als speler van Jong Volendam scoorde hij in de tweede divisie twintig doelpunten. Een doorbraak in het eerste elftal bleef, mede door blessureleed, uit. Blommestijn heeft drie invalbeurten achter zijn naam staan waarin hij één keer scoorde.

Het contract van Blommestijn bij FC Volendam liep komende zomer af.