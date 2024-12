Laatste kerstdiner bij de groentewinkel, buurt neemt afscheid van vertrouwde zaak

De problemen voor Winkelcentrum Waardhuizen begonnen al in 2016, toen de gemeenteraad besloot niet langer in het centrum te investeren. Toen de supermarkt in 2023 vertrok, werd de nachtmerrie van omwonenden werkelijkheid: de bezoekersstroom droogde op, waardoor andere winkels als dominostenen omvielen.

Nabil Bardan vindt dat de gemeente meer had moeten doen voor de winkeliers. "Ze hebben het gewoon dood laten bloeden. Als we dit eerder hadden geweten, waren we tien jaar geleden al gestopt." Hoewel in 2026 een grote supermarkt op de plek van het winkelcentrum komt, ziet het Verspaleis geen toekomst in een terugkeer. "Daar moeten wij dan mee concurreren."

Belangstelling voor klanten

Uit de vele steunbetuigingen blijkt hoe geliefd het Verspaleis en de familie Bardan zijn in de buurt. "Ik vind het zó zonde", zegt de 70-jarige Frank Bikker. "In 19 jaar tijd hebben ze van een verlopen groentezaak iets bloeiends opgebouwd. Ze zijn heel geliefd in de buurt. Ze lopen even mee naar je auto en tonen altijd belangstelling," legt hij uit wat de ondernemers zo bijzonder maakt.

Afgelopen zaterdag verzamelden zo'n honderd vaste klanten zich op het pleintje voor de winkel om de familie te bedanken en hen een hart onder de riem te steken. "Het was zó emotioneel", vertelt vaste klant Marjo van Ooijen. Ook zij blijft de winkel tot de allerlaatste dag trouw. "Niets is gewoon te veel als je daar komt. Heb je maar een halve rode kool nodig, dan kan dat gewoon."

