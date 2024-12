Trek je schoenen aan en wandel mee door de geschiedenis van Hilversum

De wandeltocht duurt zo'n anderhalf uur en start op de Groest, daar waar Hilversum ontstond. Noor van Scherpenzeel vertelt je samen met historicus Pieter Hoogenraad het verhaal van de grondlegger van Hilversum en waarom het met deze man eigenlijk niet goed afliep.

Daarna wandel je door naar de Kerkbrink en ga je op in het verhaal van de grote dorpsbrand van 1766. Aan de hand van een gereconstrueerd ooggetuigenverslag beleef je opnieuw hoe er zich meer dan 250 jaar aan stadsgeschiedenis totaal verwoest werd.

Spoor, monumenten en het raadhuis

Andere hoogtepunten op de route zijn onder meer de verhalen over de aanleg van het spoor en de enorme groei van Hilversum, de bakermat van Hilversum als mediastad en natuurlijk hoor je alles over het monumentale raadhuis.

Luisteren op historische plekken

Het is het leukst om de podcast aan te zetten op de historische plekken waar je neerstrijkt. Luister naar de verhalen en kijk ondertussen om je heen naar wat je nog kunt zien van het Hilversum van toen.

Van punt naar punt kun je natuurlijk met jouw wandelmaatje herinneringen ophalen aan jouw Hilversum van vroeger of - als je niet uit Hilversum komt - de plek waar jij zelf opgroeide. Loop je alleen? Kijk dan ook onderweg vooral om je heen. Er is in Hilversum van alles te zien.

Bekijk de route op de kaart en wandel mee. Als je op de routepunten drukt, kun je de podcastafleveringen luisteren.