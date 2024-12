Strandtent Camperduin ondanks stormschade bereikbaar, eigenaar legt loopbrug neer

Het laatste wat hij wil is zijn paviljoen tijdens de feestdagen te moeten sluiten. "Alles wat we doen, dat doen we voor onze gasten. Het is nu vakantie en we willen wel gasten kunnen blijven ontvangen in ons restaurant", vertelt hij aan mediapartner Streekstad Centraal. "Er zijn al veel reserveringen binnengekomen en we gaan er met zijn allen voor zorgen dat het geweldige dagen gaan worden."

Ondertussen wordt druk gezocht naar een oplossing voor de lange termijn. "Dat doen we met Rijkswaterstaat, het hoogheemraadschap en de gemeente. We doen wat we kunnen, en blijven positief."