Camera's bij Muidense woning waar explosief afging blijven langer hangen

Sinds maandag 9 december is er cameratoezicht bij en rond de gesloten woning in Muiden. De camera's helpen de politie en de gemeente om de omgeving goed in de gaten te houden én om strafbare feiten te voorkomen, zo meldt Gooise Meren.

Volgens de gemeente filmen de camera's alleen plekken die voor iedereen toegankelijk zijn. Denk daarbij aan straten en pleinen. Het cameratoezicht is niet alleen gericht op de woning waar het explosief afging. De politie bewaart de beelden maximaal 28 dagen. Daarna verwijdert het korps de beelden weer.

Grotere kans

Het onderzoek naar het incident is nog in volle gang. Dat de camera's nog even blijven hangen, heeft ook te maken met de jaarwisseling. Dat is volgens de gemeente altijd een periode waarin de kans op incidenten groter is.

Rond 05.15 uur op zondag 24 november kwam de melding binnen bij de politie dat er een explosief was afgegaan voor een woning aan de Prinses Irenestraat. Bij aankomst zagen agenten dat de voordeur flink was beschadigd door een vuurwerkbom en dat er nog een explosief aan de woonkamerruit was vastgemaakt. Dit niet ontplofte explosief werd verwijderd en afgevoerd.