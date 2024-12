Koster Bert heeft honderden kerststallen en die kun je zien in de Hofkerk

Bert Hilhorst, al bijna 40 jaar koster in de Hofkerk in Watergraafsmeer in Oost, heeft al jaren een grote passie: het verzamelen van kerststallen. Samen met vrijwilligers is hij al weken bezig met het groeperen van kerststallen. Zijn collectie bestaat uit ruim 850 stallen waarvan er dit jaar 200 zijn uitgesteld.