Bert en Marga vinden na 54 jaar eindelijk rust, het schip van hun geliefden is gevonden

"Ik denk dat ik er deze week, en ik overdrijf niet, al wel weer 50 keer naar gekeken heb", lacht Bert Visser als hij praat over de documentaire 'De tijd zal het leren'. Bert heeft zich bijna zijn hele leven afgevraagd waar de TX26, met zijn broer Bouke, is gezonken op zee. Dankzij Stichting Onderzoek Maritieme Vermisten, die het schip opspeurde, heeft hij eindelijk antwoorden.

Bert kreeg het nieuws van de vermissing van de viskotter te horen op zijn zesde verjaardagsfeestje. Sindsdien is elke verjaardag confronterend. Maar dit jaar maakte verdriet plaats voor berusting, door de vondst van de kotter. "Het was een stuk rustiger, nu ik weet waar het kottertje ligt. De geruststelling is er omdat je weet waar ze zijn."

'Het is goed zo'

Behalve het lichaam van bemanningslid Gerard van der Star, is er nooit meer iets gevonden. Marga kan haar vader Gerard dus wel eren op het kerkhof op Texel. Toch bleven ook voor haar de vragen wat er die nacht was gebeurd en waar precies de mannen zijn verongelukt. Nu dat eindelijk bekend is, valt er bij Marga ook een grote last van haar schouders. "Ja, we weten nu waar hij ligt. En ja, daarom is het nu goed zo."

Toch was de première van de documentaire, waarbij een zaal vol nabestaanden voor het eerst ging kijken, een spannende en ook emotionele dag. "Ik zat naast mijn tante. Een zusje van mijn vader. Nou, we zaten alle twee te janken", vertelt Marga. "Vooral het begin van de documentaire is me het meest bijgebleven. Daar zag ik beelden van het schip. Sommige beelden had ik ook nooit eerder gezien."