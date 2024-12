Hoe de meefeestende scheidsrechter Jan Smit plotseling wereldnieuws werd

Terug naar 12 mei. Het is kermis in Spierdijk en juist op deze zondag kan het plaatselijke St. George kampioen worden. In een zinderende wedstrijd pak Smit onbedoeld de hoofdrol, door tegenstander De Valken uit Venhuizen op maar liefst 4 rode kaarten te trakteren. Ook opmerkelijk is de 15 minuten aan blessuretijd. En juist in de toegevoegde tijd scoort de doelman van St George de gelijkmaker: 2-2. Dubbel feest in Spierdijk, woede en frustratie in Venhuizen.

Smit is zich van geen kwaad bewust en zingt na afloop een liedje op het podium, te midden van de kersverse kampioenen. Een primeur is het voor hem allerminst. "Dat had ik al zes keer eerder gedaan. Dat was nooit een probleem, iedereen vond dat altijd gezellig."