Het sportmoment van Thomas Brood: drie weken gekkigheid met wielerploeg in China

Journalisten en China. Ik zeg niks raars dat dat geen gelukkige combinatie is. Weken voor vertrek was ik bang dat bij aankomst op het vliegveld Chinezen mijn spullen zouden afpakken. Lang verhaal kort: de Chinese douane toonde totaal geen interesse in mijn cameraspullen. Het enige wat ze in beslag namen was een fles schoonmaakmiddel van de mechanieker van de ploeg. De gehele trip heb ik sowieso geen tegenwerking gehad in China bij het maken van de documentaire.

Wasmannetje

Vanaf vliegveld Guanghzou namen wij een binnenlandse vlucht naar Haikou. Eenmaal in het hotel werden de fietsen in elkaar gezet en ging ploegleider Paul Tabak op zoek naar een wasmachine. De komende drie weken moest dit apparaat door heel China worden meegesleept. Van hotelkamer naar hotelkamer. Een wereld ging er voor mij open, want iedere dag functioneerde de ploegleider ook als wasmannetje voor de renners. Dat zie ik ze bij Visma-Lease a bike niet doen.

