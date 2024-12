Prachtige dubbele regenboog achter Centraal Station

Soms krijgen we op de redactie foto's binnen waar je met open mond naar zit te kijken. Zoals deze serie van Susanne Roeland. Achter het Centraal Station fotografeerde ze deze prachtige dubbele regenboog over het IJ. In Noord vormt de regenboog een geweldig kader over de Adam Toren, het Eye Filmmuseum en de flats die daar naast staan.