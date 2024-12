Veel schade na uitslaande brand in basisschool Slootdorp

De eerste meldingen van de brand kwamen rond 6.15 uur vanmorgen binnen. De brandweer schaalde al snel op naar 'grote brand', zodat er meer brandweerwagens en manschappen naar de brand zouden komen. Rond 7.30 uur liet een woordvoerder van de veiligheidsregio weten dat de brand onder controle lijkt. "We zijn bezig met de laatste controles."

De school is vrijstaand, met een flinke afstand en zelfs water tussen nabijgelegen woningen. Die zijn dus niet in gevaar geweest. Wel trok er enige tijd veel rook over de huizen. De bewoners werden geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden.

Over de omvang van de schade kon de woordvoerder nog niks zeggen, behalve dat die waarschijnlijk aanzienlijk is. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.