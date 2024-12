Koster stopt voor zes maanden als hoofd Ajax Vrouwen: "Bespeur vermoeidheid bij mezelf"

De oud-verdediger werkt inmiddels 12,5 jaar voor Ajax, waar ze het vrouwenteam hielp opzetten en nu de technische leiding heeft. Ajax Vrouwen is nu bezig aan het dertiende seizoen.

"Als ik heel eerlijk ben, bespeur ik vermoeidheid bij mezelf", zegt Koster op de clubkanalen van Ajax. "Er lekt energie weg en dat heeft consequenties op je handelen."

'Herstelmoment'

"Teleurstellingen die te maken hebben met verwachtingen die je zelf hebt, komen dan harder binnen", legt Koster uit. "Dan kun je op die weg blijven zitten en er niet naar handelen, of je kunt erkennen dat het er is en op zoek gaan naar een herstelmoment."

De komende zes maanden is Koster dus even niet op De Toekomst te zien. "Dat gaat me goed doen en ik denk dat ik nog sterker terug kan komen dan ik nu al ben."

Volgens Koster is haar dienstverband bij de club tot nu toe niet altijd makkelijk geweest. "We waren blij dat we als vrouwen bij Ajax mochten spelen, maar kwamen wel bij een club die niet inclusief was. Veel mensen vonden ook dat we dankbaar moesten zijn."

Trainerswissel

Afgelopen seizoen nam Koster een opvallende beslissing door niet verder te gaan met toenmalig trainer Suzanne Bakker, juist in het seizoen waarin de ploeg voor het eerst wist te overwinteren in de Champions League. In de eredivisie eindigde Ajax uiteindelijk als tweede.

Bakker maakte plaats voor Hesterine de Reus. Onder de huidige trainer kwam Ajax dit seizoen niet door de voorronde van de Champions League heen. In de eredivisie bezet Ajax Vrouwen op dit moment de tweede plaats.