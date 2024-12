Tankstation overvallen in Purmerend, dader vlucht met onbekende buit

Bij de overval is er niemand gewond geraakt, laat een woordvoerder van de politie weten. De politie is een onderzoek gestart en bekijkt de camerabeelden. Ook vragen zij via Burgernet of er getuigen zijn die de man hebben gezien.

Na de overval zou de man, met zwarte jas, lichtgrijze broek en zwarte sportschoenen, zijn vertrokken op een grijze fiets. Hij zou ook een zwarte capuchon op hebben en een volle rugzak. Het is niet bekend in welk richting hij is vertrokken.