Sportpaleis Alkmaar decor NK Omnium: "Hier heb ik het geleerd"

Yoeri Havik uit Avenhorn was bij de mannen de sterkste. "Ik verdien nu mijn geld met baanwielrennen, maar hier heb ik het geleerd. Als je niet van die kleine wedstrijdjes rijdt, word je nooit technisch zo begaafd dat je het ook in de grote wedstrijden kan. Deze baan is superbelangrijk voor deze regio en het is belangrijk dat hij blijft. Het is samen met Apeldoorn de enige 250 meter baan in Nederland", aldus Havik.