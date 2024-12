Telstar zakt door de ondergrens in Maastricht: "Niet okay"

"Dit is een heel matig vervolg na de wedstrijd tegen Ajax", geeft Anthony Correia aan over de fikse nederlaag in tegen MVV. Donderdag speelde Telstar nog alleraardigst tegen Ajax (2-0 verlies) voor de beker. "We zakken uiteindelijk in deze wedstrijd door de ondergrens en dat is niet okay."

Ook Mitch Apau baalt uiteraard flink van de zeperd in Zuid-Limburg. En mede daardoor houdt de aanvoerder een dubbel gevoel over aan de eerste seizoenshelft. "Het spel is redelijk tot goed, maar we hebben we moeite om het om te zetten in overwinningen."