Brand Bernie's Beachclub mogelijk opzet, drie minderjarigen verdachten opgepakt

"Er komt veel rook vrij bij de brand", zegt een Remke Hoedemaker, woordvoerder van de veiligheidsregio. "We sturen er zo een NL-alert uit en vragen mensen om ramen en deuren dicht te doen. Zet ook de automatische airconditioning uit, anders komt er alsnog lucht naar binnen."

Er is veel brandweer aanwezig bij de strandtent. "De vloer ligt er inmiddels uit, dus van binnenuit kan niet meer geblust worden", zegt de woordvoerder. "Het scenario is nu dat de brandweer de strandtent gecontroleerd laat uitbranden."

De strandtent was leeg en er zijn geen gewonden.

Om 20.20 uur laat de woordvoerder van de veiligheidsregio weten dat het NL-Alert is ingetrokken. "Er was mogelijk asbest aanwezig in het pand, maar dat is bij metingen niet aangetroffen", zegt hij. "Er is net een kraan aangekomen die een muurtje weghaalt, om zo beter te kunnen blussen." De brandweer is waarschijnlijk nog twee uur bezig.

Vuur verspreidt zich snel

Hoewel de strandtent een vaste opbouw heeft die van steen is, ziet de woordvoerder ook veel houten delen, wat het blussen bemoeilijkt. "Bij tijdelijke strandtenten verspreidt het vuur zich meestal sneller, maar bij deze is er ook veel hout te zien."

