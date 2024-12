Brand Bernie's Beachclub mogelijk opzet, drie minderjarige verdachten opgepakt

De politie doet onderzoek naar de brand. "Er zijn wat mensen in de buurt van de strandtent gezien voor de brand uitbrak", zegt de woordvoerder van de veiligheidsregio. "De precieze oorzaak is nog niet duidelijk."

Drie aanhoudingen

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er drie minderjarige jongens zijn aangehouden. "Ze worden verdacht van brandstichting. We zijn nog op zoek naar twee andere minderjarige jongens, getuigen vertellen dat het om een groepje van vijf ging." Omdat de verdachten minderjarig zijn, doet de woordvoerder op dit moment geen uitspraak van over de exacte leeftijd en woonplaats van de jongeren.

De brand in Bernie's Beachclub is al de derde strandtent in korte tijd die is afgebrand op het strand van Zandvoort en het aangrenzende Bloemendaal aan Zee. Vorig jaar ging Bloomingdale in rook op en een paar maanden geleden brandde Hippie Fish volledig af.

Vanwege de brand was de Zeeweg afgesloten. Connexxion paste eerder op de avond de route van bus 81 aan, maar vanaf 22.00 rijdt de bus weer de gebruikelijke route. Bernie's Beachclub is het vroegere Riche, in de vorige eeuw een beroemde locatie voor feesten en partijen.