Dubbelslag Mühren brengt FC Volendam een perfecte Kerstmis: "Hele stadion werd gek"

Ook FC Volendam-trainer Rick Kruys had zich, ondanks de uitschakeling in de beker tegen Rijnsburgse Boys, geen beter einde van 2024 kunnen wensen. "We zijn twaalf wedstrijden ongeslagen in de competitie. Dat hadden we aan de voorkant allemaal niet verwacht. We staan waar we staan en nu door."

In tegenstelling tot Mühren zal er bij de familie Kruys wel het nodige aan vis gegeten worden met Kerstmis. Kruys: "Die kans is zeker aanwezig want ik heb een schitterend kerstpakket gehad met heel veel vis erin. Dus ja, dat moet wel op."