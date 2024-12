Vrouw (85) dagen na ongeluk in Aalsmeer aan verwondingen overleden

De vrouw raakte gewond toen ze in een auto bij de kruising tussen de Legmeerdijk en de Bachlaan 's avonds op een andere auto botste. De vrouw zat als bijrijder in de auto. Ook de bestuurder - een vrouw van 79 jaar uit Aalsmeer - raakte ernstig gewond.

De bestuurder van het andere voertuig, een 34-jarige man uit Kudelstaart, is verhoord door de politie en blijft verdachte. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd en of hij iets strafbaars heeft gedaan.

De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk, daarom is de politie op zoek naar getuigen of camerabeelden.