Moestuindiner in Beverwijk verbindt culturen en mensen: "Nu voel ik me niet eenzaam"

De kracht van diversiteit

De 62-jarige George is sinds een tijdje ook lid van de moestuinclub. Door in de tuin bezig te zijn, vergeet hij zijn huisvestingsproblemen en wordt zijn heimwee naar Suriname en Aruba iets minder. "Ik woon sinds een jaar in Nederland. Mijn kinderen woonden hier al langer en zeiden dat het, vanwege mijn diabetes, beter voor me zou zijn om in de buurt van hen te zijn. Dus ben ik vanuit Aruba hierheen gekomen, waar ik toen woonde."

In zowel Suriname, waar hij geboren is, als op Aruba werkte George in de landbouw. "Vanaf mijn 15e werkte ik na schooltijd en in het weekend in de tuin. Ik reed op de tractor, ploegde de grond om en verkocht groenten op de markt. Mensen namen het eten mee en betaalden een week later, zo ging dat." Als hij eraan terugdenkt, mist hij het. Tuinieren is zijn grote passie. Per toeval liep hij langs Klein Hofland, waar zijn oog viel op de appels aan de bomen en de groenten op de grond. Sindsdien heeft hij zich aangesloten bij de club.