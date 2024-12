Papa Farioli gaat met een 'fijn' gevoel naar Italië

"We wilden vandaag gewoon winnen en als nummer 2 de winterstop in gaan", geeft Kenneth Taylor na afloop aan. De middenvelder uit Heiloo maakte tegen Sparta het openingsdoelpunt vanaf de strafschopstip. "Ik ben tevreden over de eerste seizoenshelft, want dit had niemand vooraf verwacht. En we wonnen dit keer ook onze mindere wedstrijden."

De benutte strafschop was pas zijn eerste in de eredivisie. "Normaal gesproken zijn Wout Weghorst en Davy Klaassen de penaltynemers, maar zij waren al gewisseld. En ik wilde gewoon mijn verantwoordelijkheid nemen." Wel scoorde Taylor dit seizoen twee keer vanaf de stip in de Europese wedstrijd tegen Panathinaikos tijdens de bizar lange strafschopserie.