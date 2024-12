Hoofddorper (21) aangehouden na grote vondst zwaar vuurwerk, drugs en wapens

Tijdens de doorzoeking van de woning van de man aan het Rie Cramerplantsoen troffen agenten 71 kilo zwaar vuurwerk aan. Daarnaast vonden ze een aanzienlijke hoeveelheid drugs en meerdere verboden wapens. Het vuurwerk is direct in beslag genomen en wordt vernietigd.

De verdachte zit vast en wordt verhoord. De politie onderzoekt de zaak verder.

Veel meer explosies

Het aantal explosies als gevolg van zwaar vuurwerk neemt enorm snel toe. In Noord-Holland, Amsterdam niet meegerekend, vonden er in 2022 34 explosies plaats of pogingen daartoe. In 2023 was dat aantal gestegen naar 111 en in 2024 staat de teller tot en met november al op 174 incidenten.