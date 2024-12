Laatste beetje energie van Jordy Clasie is goud waard voor AZ

Die belangrijke sliding in de 89e minuut van de wedstrijd was het laatste beetje energie dat Clasie nog had. En dat valt te begrijpen, want Clasie was één van de spelers die geveild werd door het griepvirus. "Een groot compliment voor wat hij gepresteerd heeft", zegt trainer Maarten Martens over zijn aanvoerder.

De aanloop van AZ was dus ook anders dan normaal. De ploeg van trainer Maarten Martens werkte de laatste training af in het stadion en ging enige tijd in quarantaine. Kees Smit, Ibrahim Sadiq en Kristijan Belic ontbraken, maar wonderbaarlijk genoeg kon de trainer over bijna al zijn spelers beschikken.

Winterstop

Met die spelers zag Martens dat AZ de verdiende winnaar was in het duel met FC Twente. Daardoor gaat AZ als nummer vijf van de eredivisie de winterstop in. De Alkmaarders wippen over de Tukkers heen. "Als je de laatste wedstrijden in het geheugen hebt, ga je met een goed gevoel de winterstop in", aldus Martens.