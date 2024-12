Bijzonder in 2024: trainer Mike Snoei sneuvelt door slechte resultaten Telstar

Correia start het seizoen uitstekend, is zelfs eventjes gedeeld koploper, maar zakt door een aantal onnodige gelijke spelen op de ranglijst weg naar de elfde plaats. De laatste competitiewedstrijd voor de kerst gaat bij MVV Maastricht met 5-1 verloren.

Eddahchouri

Toch heeft het elftal van Correia in veel wedstrijden laten zien dat het tot veel in staat is. Met Zakaria Eddahchouri heeft Telstar zelfs de topschutter van de eerste divisie in huis (14 goals). In het KNVB-bekertoernooi houden de Velsenaren Ajax in de Arena ruim een uur van scoren af. Met opgeheven hoofd en een 2-0 nederlaag verlaat Telstar Amsterdam.

De 61-jarige Snoei is met enige regelmaat op tv te zien als analist bij ESPN.