Bijzonder in 2024: supporters Marcel en Paul steunen Ajax Amateurs al 40 jaar

De lijstjes vliegen je om je oren zo aan het einde van 2024. De jaarwisseling nadert en dat is natuurlijk het moment om terug te blikken. Uiteraard kunnen we bij NH Sport niet achter blijven. Welke verhalen en video's die wij maakten, zijn ook nu weer de moeite om in de spotlights te plaatsen? We trappen vandaag af met de reportage over de Ajax Amateurs.