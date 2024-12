Amsterdammers protesteren tegen toerisme in de binnenstad

"De balans is helemaal zoek", zegt Walther Schoonenberg, die we kennen van zijn werk voor erfgoedvereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB). "De binnenstad is leuk omdat er allemaal verschillende functies zijn, maar eentje begint nu te overheersen."

'Geen leuke plek'

Een mede-demonstrant sluit zich daarbij aan. "Veel Amsterdammers komen niet meer omdat het geen leuke plek meer is om naartoe te gaan. Het is een plek voor toeristen geworden."

Toeristen die we spreken begrijpen maar weinig van die onvrede. "Amsterdam is de hoofdstad van Nederland", zegt één van hen. "Dus als het toerisme ze zo stoort, dan zouden ze kunnen verhuizen naar kleinere steden of het platteland."