XR-demonstranten aan elkaar vastgelijmd in Rijksmuseum

De sit-in is het staartje van een andere actie waar een veel grotere groep mensen, waaronder veel kinderen, aan meedeed.

Extinction Rebellion kondigde afgelopen dinsdag al aan dat ze vandaag actie zouden voeren in het museum. Daarbij werd nog niet verteld wat die actie precies in zou houden. De protestclub demonstreerde al vaker bij het Rijksmuseum, telkens om hun onvrede te uiten over het feit dat ING het museum sponsort.