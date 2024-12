Boerenlichtjestocht Ouderkerk afgebroken door politie

Organisator Zoë Drieman vindt het jammer dat de politie ingreep. "De wijkagent uit Ouderkerk vond het prima, maar in Amstelveen werden we van de weg gehaald."

Toch heeft die actie het evenement niet verpest. De vrolijke stoet was namelijk al door Ouderkerk, langs Ziekenhuis Amstelland en over de Groenelaan in Amstelveen gereden. Daar stonden een hoop mensen ademloos te kijken. "We willen een lichtje zijn in de duisternis. Met z'n allen de kerst inluiden en laten zien dat we samen zijn", legt Zoë de bedoeling van de actie uit.

Een Amstelveense zwaaide vanuit haar rolstoel naar de boeren. "Ze waren allemaal zo enthousiast. Ik hoop dat ze volgend jaar met nóg meer komen."

Zorgpersoneel, patiënten en ouderen

De stoet reed langs zorginstellingen om het personeel, patiënten en senioren te verblijden. Zorgmedewerkster Michaella heeft haar collega's uit het ziekenhuis op de hoogte gesteld. Ze staan voor het raam. "Heel leuk voor de collega's die moeten werken met kerst en onze patiënten die dan worden opgenomen."

Een ouder stel heeft dekens meegenomen, want het is behoorlijk koud. Ze wilden het niet missen. "Het was het waard", zegt de vrouw.