Jong Zandvoort stapt uit coalitie en wethouder biedt ontslag aan

Jong Zandvoort stapt uit de coalitie omdat de partij het oneens is met de woningbouwplannen van de gemeente, laat fractievoorzitter Jerry Kramer weten. Bij de meest recente raadsvergadering ging het mis.

"Wethouder Jan-Jaap de Kloet maakte daar bekend dat op het terrein van Manege Rückert maximaal vijftig woningen komen. Dat terwijl eerder werd gesproken over vijftig tot zeventig woningen. Daarop zijn wij in beraad gegaan, met ons vertrek als gevolg," legt Kramer uit.

Wethouder Hendriks, lid van Jong Zandvoort, besloot daarop zijn functie neer te leggen. "Ik heb niemand meer om te vertegenwoordigen," zegt hij. "Dit is de enige consequentie. Zo werkt het in de politiek."

Sandevoerde

Hendriks is sinds de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 wethouder in Zandvoort. Hij had onder meer de herontwikkeling van Nieuw-Noord en vergroening van de badplaats in zijn portefeuille.

Afgelopen tijd hield Hendriks zich met name bezig met de verkoop van Camping Sandevoerde. Dat terrein is gekocht door een projectontwikkelaar die er 250 luxe chalets wil neerzetten. De nieuwe eigenaar heeft de huurcontracten van de kampeerders, die er vaak al tientallen jaren met hun caravan staan, opgezegd.

Zijn vertrek maakt voor de kampeerders geen verschil, zegt Hendriks. ''Het maakt niet uit hoe een bestuurder er naar kijkt: de verkoop ligt juridisch vast.''