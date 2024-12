Wie heeft een (tijdelijk) warm kerstmandje voor kat Simba?

Simba's buurvrouw Anneke Rentzenbrink uit Zaandam heeft zich het lot van de kater aangetrokken, die momenteel het grootste deel van de dag alleen thuis zit. Ze zoekt voor hem een tijdelijk huisje, en vermoedt dat deze logeerpartij zo'n drie tot vier maanden zal duren.

Anneke sprak NH's Rachel Morssink tijdens de radio-uitzending van NH Helpt, waarin ze uitlegt waarom Simba een tijdelijk onderkomen zoekt.

Meer aandacht

"Mijn buurvrouw ligt in het ziekenhuis voor een heupoperatie en dat ging helemaal niet goed. Ze moet over zes weken revalideren en dan weer terug naar het ziekenhuis, dan wordt ze weer geopereerd en moet ze weer revalideren", aldus de Zaanse.

Gedurende deze tijd voert Anneke Simba 's ochtends en 's avonds, maar het liefst heeft ze dat het dier wat meer aandacht krijgt. "Hij is gewend dat er de hele dag iemand bij hem is. Dus hij vindt dat niet zo leuk, dat hij alleen is."

Overduidelijk eenzaam

Zelf heeft de buurvrouw al aan de bel getrokken bij het asiel, wellicht hadden zij een tijdelijk verblijf. Anneke: "Maar dat is 12,50 euro per dag, en dat is een beetje kostbaar." De buurvrouw heeft zelf een kat in huis, datzelfde geldt voor haar zoon en een andere buurvrouw die ook een handje helpt. Daardoor kan Simba niet tijdelijk bij bekenden terecht.

Simba's eenzaamheid is overduidelijk, vertelt Anneke. "Dat merk je echt. Als je binnenkomt begint hij heel hard te mauwen en vliegt hij door het huis heen. Hij mist iemand om zich heen." Volgens de buurvrouw is hij rustig. Vooral als hij mensen om zich heen heeft. "Gewoon een lieverd dus", vat Rachel het samen.

Ben jij het perfecte tijdelijke baasje voor Simba en gun je hem nog voor de kerst een warm mandje? Neem dan contact op met NH Helpt.