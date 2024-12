Zoektocht naar tropisch fruit voor zieke buurman krijgt goed einde: "Niet meer verwacht"

Scheepstra deed na een vruchteloze zoektocht naar het oranje-rode fruit begin december een radeloze oproep bij NH Helpt. Haar goede vriend en tevens buurman was uitbehandeld, het enige waar hij nog trek in had waren nectarines en perziken. Maar dan wel vers: met het fruit in blik of gedroogde exemplaren maakte ze haar buurman niet blij.

Een schijnbaar eenvoudige wens, ware het niet dat de steenvruchten medio december vers bijna nergens verkrijgbaar zijn. Met de nadruk op 'bijna', want kort na de uitzending kreeg een hoop tips, waaronder vijf bruikbare adresjes voor verse nectarines en perziken.

"Maar ik heb niet bij elk adres het fruit opgehaald, want de tips kwamen uit verschillende richtingen. Eentje was van een online groenteboer, en daar heb ik meteen besteld. Het gaat om een ziek iemand, dus ik wilde het fruit zo snel mogelijk hebben", vertelt Scheepstra.

'Niet meer verwacht'

Haar buurman was 'heel blij' met de fruitvoorraad. Scheepstra kon hem zes nectarines en zes perziken overhandigen. En helemaal vers: precies wat hij wilde. "Hij had het eigenlijk niet meer verwacht. Zijn vrouw had er ook al naar gezocht en kon het nergens vinden. Ik besloot: ik ga verder zoeken en moest gelijk aan NH Radio denken. De radio staat hier veel aan en ik dacht: ik doe een gooi."

Scheepstra's buurman is inmiddels bezig met zijn uitvaart. Hij probeert muziek die hij zelf op een cassettebandje heeft opgenomen te digitaliseren, zodat hij het tijdens zijn afscheid kan laten afspelen. "Een vriend komt met kerst hierheen met de benodigde apparatuur, zodat we ook die wens kunnen vervullen. Het is fijn dat we dat nog voor hem kunnen doen", vertelt de Amsterdamse.

Fruit heeft ze voorlopig nog voldoende. "Toen ik van de week bij hem was had hij er nog een paar liggen. Ik weet niet of hij er van wil blijven eten, maar als hij dat wel wil kunnen we nu gewoon weer bestellen."