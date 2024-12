Van der Horst: "Kamer ondermijnde gemeentelijk gezag met uitstelwens van uitstootvrije zone"

Voor Van der Horst was de ommezwaai van de VVD over het onderwerp, die in vorige kabinetten niet dat geluid liet horen, verbazingwekkend. "Ik was daar ook echt wel teleurgesteld over. Ik vond het ook heel gek dat je als partij die zegt op te komen voor de ondernemers, je de brancheorganisaties niet wil horen. Ik denk dat dat voor veel ondernemers ook een beetje raar was."

De verkeerswethouder is van mening dat het oplossen met vergunningen, beter werkt dan het uitstellen. "Wij leveren maatwerk, daardoor zorgen we dat mensen mee kunnen. Als je bijna met pensioen gaat, of je bedrijf staat op omvallen, dan verplichten wij je niet om die investering te doen."

Ongemakkelijk gevoel

Vanwege het rumoer vanuit politiek Den Haag sprak Van der Horst meerdere keren met staatssecretaris Chris Jansen (PVV) over de invoering van de zone. Daar ontstond opnieuw verwarring, omdat Jansen gemixte signalen liet horen. Zo kwam de ene keer naar buiten dat hij het verzet tegen de zone zou staken, maar noemde hij dat zelf later 'de woorden van de gemeentes'.