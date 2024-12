Hoe werd Hilversum de Mediastad? Luister aflevering 4 van 'Hilversum, het dorp van toen'

Hilversum bestaat dit jaar 600 jaar. Een goede reden om een keer uit te zoeken wat er in die jaren eigenlijk allemaal gebeurd is. NH-journalist Noor van Scherpenzeel bespreekt samen met historicus Pieter Hoogenraad een aantal belangrijke en spannende gebeurtenissen uit de geschiedenis in de podcast 'Hilversum, het dorp van toen'. Met in aflevering 4: waarom werd juist Hilversum de mediastad?