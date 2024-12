Inlijsten en een handtekening eronder: Han (72) van Prins Kunstcentrum stopt na 30 jaar

Wie schilderkunst associeert met dramatiek of grote gebaren, komt er bij Han Prins bedrogen uit. Geen traan in de ooghoek of snik in de stem. “Nee, ja, het is gewoon een dag als alle andere”, zegt hij over vandaag, de dag dat Prins Kunstcentrum voor het laatst open is. Prins gaat met pensioen.

Al 30 jaar lang is Prins Kunstcentrum een begrip onder Haarlemse kunstschilders. Zij komen naar de speciaalzaak voor een specifiek penseel, een bepaald type doek of een unieke olieverf. De eerste twintig jaar is dat aan de Turfmarkt, in een groot, oud pand waar hij 'bijna ten onder ging aan de stookkosten'. De laatste tien jaar is dat in de Lange Herenstraat.

Echte liefhebbers

"De mensen hier", zegt Prins, "komen niet voor een gestofzuigde vloer. Ook niet voor de aankleding. Het zijn de echte liefhebbers, die al jaren kunst maken en al die tijd blijven terugkomen. Dat komt ook door het aanbod. Je vindt hier de benodigdheden die je op andere plekken in de stad niet vindt."

